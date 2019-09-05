Bodrum’da oltasına takılan balığı görünce şoke oldu
Bodrum’da amatör bir balıkçının oltasına yaklaşık yarım metre uzunluğunda tropik bölgelerde yaşayan vantuz balığı takıldı. Bölgede nadir görülen balık, avcıların şaşkınlığına neden oldu.
Bodrum’da amatör bir balıkçının oltasına yaklaşık yarım metre uzunluğunda tropik bölgelerde yaşayan vantuz balığı takıldı. Bölgede nadir görülen balık, avcıların şaşkınlığına neden oldu.
Balığı yakalayan Mesut Filiz, 30 senedir amatör balıkçılık yaptığını fakat ilk defa böyle bir balığa rastladığını ifade ederek “Daha önce çok belgesel seyrettiğim için bu balığın köpek balıklarının altında gezdiğini, büyük kaplumbağaların altında gezdiğini biliyorum. Onlardan beslenen parazit bir balık. Ama enteresan olan, 3 metrelik bir suda böyle bir balığın gezmesi çok enteresan. Yani iklimler değişiyor. Bence iklim değişikliğinden kaynaklanıyor. Bunu ben Bitez’de 4 metre derinlikte sırtı çekerek tuttum. Daha önce bu balıktan hiç yakalamadım” dedi.(Eren Ayhan/İHA)