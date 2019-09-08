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Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı, biri kayboldu

- Sinop'un Ayancık ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaştan 2'si kurtarıldı, suda kaybolan kişiyi arama çalışması başlatıldı

Genel 08.09.2019, 16:19
Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı, biri kayboldu

SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaştan 2'si kurtarıldı, biri suda kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Çamurca Plajı'nda serinlemek için denize giren Özay Yazıcı ile kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki arkadaşı, bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı.

Sahilde bulunan diğer vatandaşların durumu fark etmesi üzerine Yazıcı'nın 2 arkadaşı kıyıya çıkarıldı, Özay Yazıcı ise suda kayboldu.

Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emniyet Müdürlüğü Deniz Şubesi dalgıçlarınca Yazıcı'yı arama çalışması başlatıldı.

#Ayancık ilçesi #boğulma #deniz #sinop
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