Bolivya'nın doğusundaki yangınlar yağışlarla söndü
ANKARA (AA) - Bolivya'nın doğusunda son aylarda 4 milyon hektardan fazla alanı yok eden yangınların aşırı yağışların etkisiyle söndüğü bildirildi.BBC'nin haberine göre, yetkililer, şiddetli yağışlar sonucu ülkenin doğu kesiminde...
ANKARA (AA) - Bolivya'nın doğusunda son aylarda 4 milyon hektardan fazla alanı yok eden yangınların aşırı yağışların etkisiyle söndüğü bildirildi.
BBC'nin haberine göre, yetkililer, şiddetli yağışlar sonucu ülkenin doğu kesiminde son aylarda 4 milyon hektardan fazla ormanlık ve çayırlık alanı kül eden yangınların söndüğünü belirtti.
Santa Cruz idari bölgesinden bir yetkili, Chiquitania'nın tüm kesimlerine yağmur yağdığını, uydu görüntülerine göre bölgede artık aktif orman yangınının gözlenmediğini kaydetti.
Santa Cruz Çevre Bakanı Cinthia Asin, itfaiyecilerin, yangınların yeniden başlamadığından emin olmak için bölgeyi 24 saat daha izlemeye devam edeceğini belirterek, yangınların, yalnızca Chiquitania'da neredeyse yarısı koruma altında olan yaklaşık 2,9 milyon hektar ormanlık ve çayırlık alanı kül ettiği bilgisini paylaştı.
Bolivya'nın diğer bölgelerindeki yangınların sürüp sürmediği ise belirsizliğini koruyor.
Yangınlar, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in uyguladığı çevre politikalarına karşı kitlesel protestolara yol açmış ve Morales'in yangınlar karşısındaki tutumuna tepki gösteren yüz binlerce kişi, cuma günü Santa Cruz'da gösteri düzenlemişti.
Bolivya'daki yangınlardan bazıları ülke sınırları içinde Amazon ormanlarında etkili olurken, en fazla, Brezilya ve Paraguay sınırı yakınında yer alan Chiquitania bölgesindeki ormanların zarar gördüğü ifade edilmişti.
Bolivya'da ülkenin toplam nüfusunun dörtte birinden fazlasının yaşadığı Santa Cruz idari bölgesinin yüzde 70'inin orman yangınları sebebiyle yüksek risk altında olduğu kaydedilmişti.
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