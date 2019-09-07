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Bolu Dağı Tüneli'nde trafik kazası: 2 yaralı

BOLU (AA) - Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde Yusuf Gök idaresindeki 34 TH 9509 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi...

Genel 07.09.2019, 00:07 07.09.2019, 07:47
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BOLU (AA) - Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde Yusuf Gök idaresindeki 34 TH 9509 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarparak takla attı.

Ters dönen otomobildeki 5 kişiden Filiz ve Cansel Gök yaralandı.

Yoldan geçenler ve Karayolları ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

#Bolu Dağı Tüneli #trafik kazası #video haber #Anadolu Otoyolu
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