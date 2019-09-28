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Bolu Dağı'nda yoğun sis
- Sis nedeniyle D-100 kara yolunda görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü
Genel 28.09.2019, 11:15
DÜZCE (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
D-100 kara yolunun Düzce kesiminde Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık, Seymenler, Sarıçökek, Darıyeri Hasanbey ve Taşaltı mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.
Bölgede ring halinde çalışma yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
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