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Bolu Dağı'nda yoğun sis ve sağanak
- Sis nedeniyle bölgede görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü
Genel 06.10.2019, 11:14
DÜZCE (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun sis ve sağanak etkili oluyor.
Yoğun sis ve sağanak nedeniyle sürücüler yolda güçlükle ilerliyor.
Bölgede ring halinde görev yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
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|6
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|5
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|-2
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|14
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|12
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|12
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|11
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|9
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|8
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|7
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|7
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|7
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|6
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|7
|5
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|8
|3
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|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Granada
|8
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
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|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
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|13
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|12
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|8
|12
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|11
|10. Levante
|8
|11
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|9
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|7
|9
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|9
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|8
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|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
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|5
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|4
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|8
|2