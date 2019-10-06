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Bolu'da hortum

- Mudurnu ilçesinde oluşan hortum ev ve ağaçlara zarar verdi

Genel 06.10.2019, 15:44
Bolu'da hortum

BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, bazı evler ve ağaçlar hortum nedeniyle zarar gördü.

Taşkesti beldesi Karamurat köyü Alaçam Mahallesi'nde sağanağın ardından oluşan hortum, hayatı olumsuz etkiledi.

Hortum nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Köy muhtarı Kemal Karaağaç, hortum nedeniyle evlerin çatılarının uçtuğunu ve ağaçların devrildiğini belirterek, yetkililer tarafından hasar tespit çalışması yapılacağını bildirdi.

#Boluda Hortum
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