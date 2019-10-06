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Bolu'da hortum
- Mudurnu ilçesinde oluşan hortum ev ve ağaçlara zarar verdi
Genel 06.10.2019, 15:44
BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, bazı evler ve ağaçlar hortum nedeniyle zarar gördü.
Hortum nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.
Köy muhtarı Kemal Karaağaç, hortum nedeniyle evlerin çatılarının uçtuğunu ve ağaçların devrildiğini belirterek, yetkililer tarafından hasar tespit çalışması yapılacağını bildirdi.
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