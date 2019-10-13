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Bolu'da otomobil devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

- Kazada sürücü ile aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

Genel 13.10.2019, 11:09
Bolu'da otomobil devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

BOLU (AA) - Bolu'nun Gerede ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden Abdulkadir Özer idaresindeki 41 ADG 040 plakalı otomobil yoldan çıkarak devrildi.

Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Naime ve Rafet Özer hayatını kaybetti, yaralanan Betül Özer ile Fehime Karakoç Gerede Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Cenazeler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Bu arada, ikaz sesinin duyulmaması için emniyet kemerinin sürücünün arkasından bağlanarak sabitlenmiş olması dikkati çekti.

#trafik kazası #bolu #Anadolu Otoyolu
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