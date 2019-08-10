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Bolu’da, TEM Otoyolu’nda bayram trafiği yoğunluğu

Kurban Bayramı’nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkan tatilciler, TEM otoyolunun Bolu kesiminde trafik yoğunluğuna neden oldu.

Genel 10.08.2019, 09:59
Bolu’da, TEM Otoyolu’nda bayram trafiği yoğunluğu

Kurban Bayramı’nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkan tatilciler, TEM otoyolunun Bolu kesiminde trafik yoğunluğuna neden oldu.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için Batı illerinden Anadolu’ya giden tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu TEM Otoyolu Bolu geçişinde devam ediyor. Tatilcilerin Cuma gününden itibaren yollara çıkmasına rağmen TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğun araç akışı yaşanıyor. Otoyol üzerinde bulunan dinlenme tesisleri ve otoyol bağlantı noktalarında, tatilcilerin yola katılımı yada tesislere girişleri sırasında yavaşlayan trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Geçmiş yıllarda kazaların yoğun olduğu bölgelerde konuşlanan polis ekipleri, trafikte aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Gün boyu devam etmesi beklenen trafik yoğunluğu nedeniyle, ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

(İHA)
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