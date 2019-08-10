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Bolu’da, TEM Otoyolu’nda bayram trafiği yoğunluğu
Kurban Bayramı’nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkan tatilciler, TEM otoyolunun Bolu kesiminde trafik yoğunluğuna neden oldu.
Genel 10.08.2019, 09:59
Kurban Bayramı’nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkan tatilciler, TEM otoyolunun Bolu kesiminde trafik yoğunluğuna neden oldu.
Geçmiş yıllarda kazaların yoğun olduğu bölgelerde konuşlanan polis ekipleri, trafikte aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Gün boyu devam etmesi beklenen trafik yoğunluğu nedeniyle, ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.(İHA)
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