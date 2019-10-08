Boris Johnson'dan çevreci eylemcilere tepki

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Londra'da merkezi noktaları işgal eylemine devam eden çevrecileri "esrar kokan çadırlarını" bırakıp eylemlerine son vermeye çağırırken, gözaltına alınan eylemci sayısı 350'ye yaklaştı.



İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’nin haberine göre Johnson, dün gece katıldığı eski başbakanlardan Margaret Thatcher'ın biyografisinin tanıtımında, çevreci grup Extinction Rebellion'ı (Yokoluş İsyanı) hedef aldı.



Güvenlik güçlerinin kendisini programa katılmaması yönünde uyardığını anlatan Johnson, "Bana yumurta atılması riski olduğunu söylediler." dedi.



Eyemcileri "burnu halkalı iklim değişikliği protestocuları" şeklinde nitelendiren Johnson, "Trafalgar Meydanı'nı ve Hyde Park'ı kirleten esrar kokan çadırların sakinlerinin eğitimi için mümkün olan en iyi şey, trafiği engellemeyi bırakıp bu kitaptan bir kopya satın almak olur." ifadesini kullandı.

Öte yandan çevreci işgal eylemlerinin ikinci gününde gözaltına alınanların sayısı gece yarısı itibarıyla 319'a ulaştı.

İngiliz polisi, eylem için araç trafiğine kapatılan Trafalgar Meydanı dışındaki eylemcilerin gözaltına alınacağını bildirdi.



Extinction Rebellion grubu, nisanda da günlerce süren işgal eylemleri düzenlemiş ve gösterilerde binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.

