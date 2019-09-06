Son Dakika
Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
ABD'nin gündeminde İran'a yönelik yaptırımları bitirme yok
Abdullah Mursi'nin cenazesi de gece defnedildi
Ataşehir'de iş yeri yangını
Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca Niğde'ye getirildi
Suudi Arabistan'dan Yemen'deki duruma tepki
Sudan'da YTB burslularına veda programı
Aydın'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Sudan'da “Türk Filmi Günleri“ne yoğun ilgi

Boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca Niğde'ye getirildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren şüpheli, yakalandığı Ankara'dan Niğde'ye getirildi.Eşi Sibel Ç'yi tabancayla öldürdükten sonra kaçan ve dün akşam saatlerinde Ankara'da saklandığı...

Genel 06.09.2019, 03:07 06.09.2019, 07:19

NİĞDE (AA) - Niğde'de boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren şüpheli, yakalandığı Ankara'dan Niğde'ye getirildi.

Eşi Sibel Ç'yi tabancayla öldürdükten sonra kaçan ve dün akşam saatlerinde Ankara'da saklandığı inşaat alanında Niğde ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla gözaltına alınan M.Ç'nin Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

M.Ç, yakalanması için oluşturulan özel ekip tarafından Niğde'ye getirildi.

- Olay

Sibel Ç, Aşağıkayabaşı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde 2 Eylül'de, boşanma aşamasındaki eşi M.Ç. tarafından tabancayla öldürülmüştü. Çiftin, yaşları 4 ile 11 arasında değişen 5 çocuğu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sevgi Evleri'nde koruma altına alınmıştı.

#ankara #boşanma aşaması #gözaltı #karısını öldürdü #koca #niğde
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@