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Boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca yakalandı

- Niğde'de boşanma aşamasındaki karısını öldürdükten sonra kaçan şüpheli, Niğde ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği operasyonda Ankara'da saklandığı inşaat alanında gözaltına alındı

Genel 05.09.2019, 20:33
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca yakalandı
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NİĞDE (AA) - Niğde'de boşanma aşamasındaki karısını tabancayla öldüren şüpheli, Ankara'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde, boşanma aşamasındaki karısı Sibel Ç'yi tabancayla öldürdükten sonra kaçan şüpheli M.Ç'nin yakalanması için özel ekip oluşturuldu.

Özel ekip, çalışmasını, güvenlik kamerası ve plaka takip sisteminden şüphelinin gidebileceği Karaman, Konya ve Ankara'da yoğunlaştırdı.

M.Ç'ye yardım eden şüphelilerin de ifadelerini alan ekip, firari kocanın Ankara'da bir inşaat alanında saklandığını tespit etti.

Zanlı, Niğde ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda olaydan 3 gün sonra yakalandı.

Gözaltına alının M.Ç'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

- Olay

Sibel Ç, Aşağıkayabaşı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde 2 Eylül'de, boşanma aşamasındaki eşi M.Ç. tarafından tabancayla öldürülmüştü. Çiftin, yaşları 4 ile 11 arasında değişen 5 çocuğu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sevgi Evlerinde koruma altına alınmıştı.


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