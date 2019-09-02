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Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü
NİĞDE (AA) - Niğde'de bir kişi, boşanma aşamasındaki karısını tabancayla öldürdü.Alınan bilgiye göre M.Ç, Aşağıkayabaşı Mahallesi Öğretmenler Okulu 4. Sokaktaki bir apartmanın 4. katındaki evlerinde, boşanma aşamasında oldukları...
Genel 02.09.2019, 17:30
NİĞDE (AA) - Niğde'de bir kişi, boşanma aşamasındaki karısını tabancayla öldürdü.
Alınan bilgiye göre M.Ç, Aşağıkayabaşı Mahallesi Öğretmenler Okulu 4. Sokaktaki bir apartmanın 4. katındaki evlerinde, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen eşi Sibel Ç. (36) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Silah sesini duyan binadakilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 5 çocuk annesi Sibel Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olaydan sonra kaçan M.Ç'yi yakalamak için çalışmalar sürüyor.
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