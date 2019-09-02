Son Dakika
Sivas’ta trafik kazası: 5 yaralı
Elazığ’da deprem
Luiz Gustavo Fenerbahçe’de
Florin Andone Galatasaray’da
105 yaşında hacı oldu: Tek isteği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek
Boşanma aşamasındaki karısını başından vurarak öldürdü
D.G. Sivasspor, Barış Yardımcı’yı renklerine kattı
“İslam, güzel ahlakı dünyaya yaymayı emreder”
"Hep şampiyonluk, hep İstiklal Marşı hedefim var"
Keserle babasını öldüren şahıs tutuklandı

Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir kişi, boşanma aşamasındaki karısını tabancayla öldürdü.Alınan bilgiye göre M.Ç, Aşağıkayabaşı Mahallesi Öğretmenler Okulu 4. Sokaktaki bir apartmanın 4. katındaki evlerinde, boşanma aşamasında oldukları...

Genel 02.09.2019, 17:30
Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü
banner63

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir kişi, boşanma aşamasındaki karısını tabancayla öldürdü.

Alınan bilgiye göre M.Ç, Aşağıkayabaşı Mahallesi Öğretmenler Okulu 4. Sokaktaki bir apartmanın 4. katındaki evlerinde, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen eşi Sibel Ç. (36) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.Ç, eşine tabancayla ateş açtı.

Silah sesini duyan binadakilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 5 çocuk annesi Sibel Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olaydan sonra kaçan M.Ç'yi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

#boşanma aşaması #karısı #koca #niğde
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@