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Bozcaada açıklarındaki gemi su almaya başladı
- Gemi kaptanı, baştankara yaparak geminin karaya oturması için kıyıya doğru seyir haline geçtiklerini rapor etti - Geminin bulunduğu bölgeye güvenlik gerekçesiyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-6" römorkörü sevk edildi
Genel 01.09.2019, 16:12
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Bozcaada açıklarındaki bir gemi baş tarafından su almaya başladı.
Kaptan, geminin batmamasını sağlamak üzere gemiyi baştankara şeklinde karaya oturtmak için kıyıya doğru seyir haline geçtiklerini rapor etti.
Geminin bulunduğu bölgeye güvenlik gerekçesiyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-6" römorkörü sevk edildi.
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