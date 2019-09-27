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"Brexit'te uzlaşma olmazsa sorumluluk İngiltere'nin"

- AB Komiyonu Başkanı Jean Claude Juncker: - "Brexit müzakereleri sonunda eğer uzlaşı sağlanamazsa bunun sorumluluğu İngiltere tarafında olur''

Genel 27.09.2019, 13:11
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BERLİN (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brexit konusunda uzlaşma olmaması durumunda, bunun sorumlusunun İngiltere olacağını söyledi.

Alman Augsburger Allgemeine Zeitung'a açıklamada bulunan Juncker, Brexit müzakerelerinin başarısız olması durumuna karşı İngilizleri uyararak, ''Brexit müzakereleri sonunda eğer uzlaşı sağlanamazsa bunun sorumluluğu İngiltere tarafında olur." ifadesini kullandı.

Juncker, Brexit müzakerelerinin sonuçlanmaması durumunda serbest ticaret anlaşmasının AB için çok karmaşık olacağını belirtti.

Müzakerelerin uzlaşı ile tamamlanacağına inandığını vurgulayan Juncker, açıklamasında, "Bunun için yoğun çalışıyoruz. Ben ve (AB Brexit Müzakerecisi) Michel Barnier bir anlaşma olması için her şeyi yapıyoruz." ifadesine yer verdi.

Ayrıca Juncker, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız çıkması durumunda bunun hem Birleşik Krallık hem de AB için bir felaket olacağının altını çizdi.

- ''Kıbrıs'ın birleşmemesinden üzgünüm''

''Kıbrıs'ın tekrar birleşmesini sağlayamadığımız için üzgünüm'' ifadesini kullanan AB Komisyonu Başkanı Juncker, Kıbrıslı dostlarına, "Bir daha benim gibi bu işe çaba sarf eden birini belki de bulamayacaksınız." dediğini aktardı.

Kasımda dolacak görev süresinin ardından siyasete farklı bir yönde devam edeceğini kaydeden Juncker, "Daha çok yazıp daha çok konuşarak bunu yapacağım." ifadesini kullandı.

Juncker, Avrupa'nın barış projesi olarak kalacağına işaret ederek, "Bunu kim unutursa ağır bir tarihi hata yapar. O yüzden savaşlardan, savaşın kurbanlarından konuşmaya devam edip barışın bize neler kattığını anlatmaya devam edeceğim. Genç insanlar bunu anlıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.


#AB Komisyon Başkanı Jean Claude Juncker
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