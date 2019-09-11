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Brezilya Milli Günü Ankara'da kutlandı

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Süleyman İnan Özyıldız "Coğrafi uzaklığa rağmen ülkelerimiz mükemmel ilişkilere, sağlam dostluğa ve sürekli diyaloğa sahip olmanın memnuniyeti içindedir" dedi

Genel 10.09.2019, 23:45 11.09.2019, 00:24
Brezilya Milli Günü Ankara'da kutlandı
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ANKARA (AA) - Brezilya Milli Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Riccardo Gradilone'nin ev sahipliğinde Büyükelçilik'te düzenlenen davete, Ankara Valisi Vasip Şahin, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Süleyman İnan Özyıldız, çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomat, akademisyen ve gazeteci katıldı.

Resepsiyon, iki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

"BREZİLYA, STRATEJİK ORATĞIMIZ"

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Özyıldız, buradaki konuşmasında, iki ülkenin geçen yıl diplomatik ilişkilerinin 160'ıncı yıl dönümünü kutladığını hatırlatarak, "Brezilya, Latin Amerika'daki stratejik ortağımızdır. Coğrafi uzaklığa rağmen ülkelerimiz mükemmel ilişkilere, sağlam dostluğa ve sürekli diyaloğa sahip olmanın memnuniyeti içindedir." ifadelerini kullandı.

Brezilya'nın, Latin Amerika ve Karayiplerde Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğunu hatırlatan Özyıldız, iki ülkenin iş birliğini çeşitlendirme potansiyeline işaret etti.

Özyıldız, Türkiye ve Brezilya'nın, G20 ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası platformlardaki iş birliklerine de vurgu yaparak, ilişkilerin mümkün olan her alanda ilerlemesini arzu ettiklerini kaydetti.

"İLİŞKİLERİMİZ SÜREKLİ GELİŞİYOR"

Büyükelçi Gradilone de iki ülkenin ticaret hacmi, turizm ve öğrenci değişim programları gibi çeşitli alanlarda ve uluslararası platformlarda iş birliği yürüttüğüne dikkati çekerek, "Türkiye-Brezilya ilişkileri sürekli gelişme gösteriyor." dedi.

Gradilone, büyükelçiliğin, her fırsatta çeşitli etkinliklerle Türkiye ve Brezilya kültürünü birbirine tanıtmayı hedeflediğini vurguladı.

Resepsiyon, yemek ikramı ve müzik dinletisinin ardından sona erdi.

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