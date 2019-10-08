Brezilya'dan "petrol sızıntısı" açıklaması
- Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkenin kuzeydoğu kıyılarında devam eden petrol sızıntısında suç unsuru olabileceğini ifade etti
RİO DE JANEİRO (AP) - Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Brezilya'nın kuzeydoğu kıyılarında eylül ayının başından beri devam eden petrol sızıntısının kasıtlı olarak yapılmış olabileceğini söyledi.
Bolsonaro, Brezilya Çevre Bakanı Ricardo Salles ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, petrol sızıntısının kasıtlı olarak yapılmış olabileceğini öne sürdü.
Sızıntının kaynağı konusunda net bir şey söylemeyen Jair Bolsonaro, buna yol açan sebebin suç niteliğinde olabileceğini ifade etti.
Bolsonaro, pazar günü yaptığı açıklamada, bir ülkenin şüpheli olarak radarlarında olduğunu belirtmişti.
Petrobras, geçen hafta, yapılan tahliller sonucu denize sızan petrolün kendi ürettiği tür petrol olmadığını açıklamıştı.
Petrobras'ın, pazar günü itibarıyla 130 ton petrolün denizden toplanmasına yardımcı olduğu bildirildi.
Yetkililer, sızan petrolün kaynağı henüz tespit edilemeyen tek bir noktadan yayıldığını ifade ediyor.
Çevre Bakanı Ricardo Salles, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Brezilya'nın kuzeydoğu kıyıları boyunca yayılan 100 tondan fazla petrolün 42 şehri etkilediğini ifade etmişti.
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