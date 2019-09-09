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British Airways pilotları iki günlük grev başlattı

- British Airways yönetimi ve pilotlar arasındaki ücret artışı görüşmelerinde anlaşmaya varılamamasının ardından, BA pilotları bugün ve yarın iki günlük greve başladı

Genel 09.09.2019, 10:45
British Airways pilotları iki günlük grev başlattı

LONDRA (AA) – İngiliz havayolları British Airways (BA) pilotları iki günlük grev yapma kararı aldı.

British Airways yönetimi ve pilotlar arasındaki ücret artışı görüşmelerinde anlaşmaya varılamamasının ardından, BA pilotları bugün ve yarın olmak üzere iki günlük grevlerine başladı.

İngiltere’den kalkış yapacak BA uçuşlarının büyük kısmında iptal yaşanırken binlerce yolcuya havaalanlarına gelmemeleri uyarısında bulunuldu.

BA’den yapılan açıklamada pilotları temsil eden İngiliz Pilotlar Derneği (Balpa) ile yeniden görüşmeye hazır olunduğu bildirildi. İngiliz basını BA pilotlarının grevinin şirkete günlük maliyetinin yaklaşık 40 milyon sterlin olduğunu duyurdu.

Greve toplam 4 bin pilotun katıldığı, planlanan bin 600 uçuşun iptal edileceği tahmin ediliyor.

Pilotlar temmuz ayında üç yıl boyunca yapılacak yüzde 11,5 seviyesindeki ücret artışını kabul etmemişti.

Geçen hafta İngiltere Başbakanlığı, British Airways yönetimine ve pilotlara bir an önce uzlaşmaları konusunda çağrıda bulunmuştu.

İngiltere Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Sendikaların ve British Airways’in masaya gelerek bu işi halletmesi gerekiyor. Halk bundan daha azını beklemiyor. Kimsenin seyahat planı aksamamalı ve tatili mahvolmamalı.“ ifadelerine yer verilmişti.

#BA #British Airways #grev
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