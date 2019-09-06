Son Dakika
Dorian Kasırgası ABD'nin doğu kıyılarında etkili olmaya devam ediyor
Afrika Birliği Sudan’a yönelik yaptırımları kaldırdı
Ferhat Can Kavurat, Avrupa şampiyonu oldu
İEF 88. kez kapılarını açtı
70 kişi hastaneye kaldırıldı
Trump yönetiminin mülteci sayısına sınırlama getireceği iddiası
İEF 88. kez kapılarını açtı
"Fatih hoca Türkiye’nin değeri, ceza almasını istemem"
Milliler son antrenmanını gerçekleştirdi
Benzin istasyonunda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Brooklyn'de farelerle mücadele için alkollü kapanlar kullanılacak

- ABD'nin en büyük kenti New York'un Brooklyn ilçesinde farelerle mücadele için alkollü sıvı içeren kapanlar denenecek

Genel 06.09.2019, 20:23
Brooklyn'de farelerle mücadele için alkollü kapanlar kullanılacak
banner63

NEW YORK (AA) – ABD'nin en büyük kenti New York''un Brooklyn ilçesinde farelerle mücadele için, alkollü sıvı içeren kapanların kullanılacağı bildirildi.

Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams, "Ekomille" adı verilen alkol sıvı içeren fare kapanlarını basına tanıttı.

Adams, Rat Trap Inc. adlı özel şirket tarafından geliştirilen fare kapanlarının, içine konulan yemlerle kemirgenleri kendine çekeceği, ardından kova şeklindeki içi alkolle dolu haznesinini içine düşürerek hapsedeceğini aktardı.

Rat Trap Inc. Yöneticisi Anthony Giaquinto da, kapandaki sıvının doğal ve toksik olmayan bir alkol bileşimi olduğunu belirterek, “Kapana kısılan fareler önce sarhoş olup sonra da bilinçsiz halde boğulacaklar.” dedi.

İlk kez Brooklyn bölgesinde kullanılacak olan özel kapanların her birinin yaklaşık 80 fareyi hapsedebileceği kaydedildi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, 2017’de şehirdeki fare popülasyonunu yüzde 70 azaltmak için 32 milyon dolar bütçe ayırdığını açıklamıştı.

New York Sağlık Müdürlüğü, her yıl farelerle ilgili 10 binden fazla şikayet aldıklarını duyurmuştu.

Dünyada en çok ziyaret edilen turistik şehirlerden biri olan New York’ta, özellikle metrodaki rayların arasındaki yiyecek ve içecek atıklarına gelen farelerin popülasyonunun şehirdeki insan nüfusundan fazla olduğu tahminleri yapılıyordu. Ancak 2014’te Columbia Üniversitesinde istatistiksel analiz yönetimiyle yapılan bir çalışmada kentte 2 milyon civarında fare olduğu tahmin edilmişti.

#fareler #new york
Yorumlar (0)
21°
açık
Namaz Vakti 06 Eylül 2019
İmsak 04:46
Güneş 06:14
Öğle 12:52
İkindi 16:29
Akşam 19:21
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@