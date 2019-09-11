Son Dakika
19. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin programı belli oldu
Borsa, günü yükselişle tamamladı
Günün Özeti - 11 Eylül 2019
Fuhuş yaptıran masaj salonu derneği yöneticileri tutuklandı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Bayburt ve Erzincan’a teşekkür ziyareti
“Anaların yükselen hıçkırıklarına kayıtsız kalan da sorumlu”
Uğur Dündar'a "okuma" cezası
Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki kazayla ilgili 14 kişiye soruşturma açıldı
ABD’li komutanlar Akçakale’den ayrıldı
Tunus’ta sel felaketi: 2 ölü

Bu acıya yürek dayanmaz

Bitlis’in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 10 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Genel 11.09.2019, 18:40
Bu acıya yürek dayanmaz

Bitlis’in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 10 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kalkanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Eyüphan Taş yönetimindeki 65 AZ 282 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Feci kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Hizan, Bitlis ve Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

“CENAZELER YAN YANA DEFNEDİLDİ”

Kazada hayatını kaybeden 6’sı çocuk 10 kişi, merkez camiinde kılınan cenaze namazının ardından büyük bir kalabalık eşliğinde ilçedeki Gayda mezarlığına getirilerek yan yana kazılan mezarlıkta defnedildi. Ölenlerden Tarhan ailesinden 5 kişinin İstanbul’da yaşadığı, amcalarının vefat etmesi nedeniyle köye taziye ziyaretine geldikleri, kazada 5 kişiden 3’ünün hayatını kaybettiği öğrenildi.

(Vahit Olcay - Abdullah Ölez/İHA)
Yorumlar (0)
23°
açık
Namaz Vakti 11 Eylül 2019
İmsak 04:52
Güneş 06:18
Öğle 12:51
İkindi 16:24
Akşam 19:13
Yatsı 20:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@