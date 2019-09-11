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Bu acıya yürek dayanmaz
Bitlis’in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 10 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi.
Genel 11.09.2019, 18:40
Bitlis’in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 10 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi.
“CENAZELER YAN YANA DEFNEDİLDİ”
Kazada hayatını kaybeden 6’sı çocuk 10 kişi, merkez camiinde kılınan cenaze namazının ardından büyük bir kalabalık eşliğinde ilçedeki Gayda mezarlığına getirilerek yan yana kazılan mezarlıkta defnedildi. Ölenlerden Tarhan ailesinden 5 kişinin İstanbul’da yaşadığı, amcalarının vefat etmesi nedeniyle köye taziye ziyaretine geldikleri, kazada 5 kişiden 3’ünün hayatını kaybettiği öğrenildi.(Vahit Olcay - Abdullah Ölez/İHA)
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