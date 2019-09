“Bu çanta hayat kurtarıyor“

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, deprem başta olmak üzere afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyulabilecek malzemelerin yer aldığı ve yardım ekipleri ulaşana kadar afetzedelerin 72 saatlik ihtiyaçlarını karşılamalarına kolaylık sağlayan "Afet ve Acil Durum Çantası" konusunda vatandaşlara eğitim veriyor.

Kentteki AFAD görevlileri, deprem ve afet bilincine dikkati çekmek amacıyla deprem gibi afetler öncesi ev, iş yeri ve araçlarda hazır bulundurulması gereken ve ilk 72 saatte hayatta kalmak için önem taşıyan "Afet ve Acil Durum Çantası" hazırladı.

Görevliler bu çantalar ile, zaman zaman deprem ve afetler konusunda vatandaşlara ve çantaları götürdükleri okullarda öğrencilere afet eğitimi veriyor.

- Çantanın, deprem ya da afet öncesi hazırlanması gerekiyor

Okullara, hazırladıkları dev afet ve acil durum çantası ile giden ekipler, içinde su, bisküvi, konserve, radyo, sağlık çantası, düdük, fener, pil, diş macunu, yağmurluk, battaniye gibi yaşam malzemeleri, ilk yardım ve temel sağlık malzemeleri ile şeker, kalp, tansiyon hastalarının ilaçları bulunduğu çantayı tanıtıp deprem sonrası ihtiyaç duyulan malzemeler hakkında bilgiler aktarıyor.

Olası durumlarda yardım ekipleri ulaşana kadar afetzedelerin 72 saatlik ihtiyaçlarını karşılamalarına kolaylık sağlayan çantanın, deprem ya da afet öncesi hazırlanıp afetler sonrası kullanılması gerekiyor.

Afet sonrası evden çıkarken alınması gereken en önemli şeylerin başında afet çantasının geldiğini vurgulayan eğitmenler, söz konusu çantanın, 6 ay ya da yılda 1 kere yenilenmesi gerektiğini söylüyor.

Eğitmenler, hayat kurtarma niteliği taşıyan çantanın, evdeki çıkış kapısının yakınlarında muhafaza edilmesini tavsiye ediyor.

- Karslı: "Eğitim faaliyetlerini çok önemsiyoruz"

Erzurum AFAD Müdürü Selahattin Karslı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da meydana gelen depremden dolayı vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

AFAD Başkanlığı ve AFAD Müdürlüğü olarak afet zamanlarında afetlere yönelik, afet olmadığında ise her an afet olacakmış gibi eğitim çalışması yaptıklarını anlatan Karslı, "Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığımızın yaptığı protokol çerçevesinde her ay bir tema işliyoruz. Bu kapsamda 1 ay boyunca tam donanımlı afet çantasını tanıtıyoruz." dedi.

Karslı, eğitim faaliyetlerini çok önemsediklerini belirterek, özellikle geleceğin mimarı ve yöneticisi olacak çocukları eğitim anlamında tercih ettiklerini vurguladı.

Eğitim konusunda kendilerine gelen her türlü talebi kabul ettiklerini dile getiren Karslı, gece gündüz demeden her gelen eğitim talebini karşılamaya da hazır olduklarını aktardı.

- "Afet sonrası 72 saat sıkıntı çekmemek için afet çantası çok önemli"

Karslı, İstanbul'da meydana gelen depremdeki görüntülerde, öğretmenlerin telkinleriyle okullardaki öğrencilerin deprem bilinci konusunda daha duyarlı davrandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Arama ve kurtarmacı olarak afetlerde en çok önemsediğimiz şey, ilk 72 saattir. İstanbul'daki deprem en basit örnektir. Afet olduktan sonra insanlar panik havası yaşıyor, dolayısıyla iaşe konusunda sıkıntı çekilebiliyor. Evden çıkan vatandaşlar korkudan evine girmeyip sokakta yatmayı tercih ediyor. Belki afet çantası, çapıyla küçük görünebilir ancak yıllarımızı bu işe verdik. Bu çanta içinde temel gıda ve yaşam malzemelerinin yanı sıra tansiyon, şeker, kalp rahatsızlığı olanların ilaçlarının da olmasını istiyoruz. Afet sonrası 72 saat sıkıntı çekmemek için afet çantası çok önemli. Bu çanta hayat kurtarıyor."

Karslı, afet durumunda arama ve kurtarmacıların arama ve kurtarmaya yoğunlaştığını, sağlık ekiplerinin de enkazdakilere ilk yardım yapmaya yönelmesinden dolayı söz konusu çantanın diğer mağdurlar açısından hayat kurtarıcı nitelikte olduğunu vurguladı.

- "Ev, iş yeri ve araçlarda afet çantası bulundurulmalı"

Depremin ağır ve teknik bir dili olduğunu ifade eden Karslı, "Çocuklarla oyun oynayarak eğitim vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda afet çantamızı çocuklardan daha büyük şekilde hazırlayarak dikkatlerini çekmeyi amaçladık. Vatandaşlarımızdan ev, iş yeri ve araçlarında bir afet çantası ve yangın tüpü bulundurmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Deprem ve afetlere her an hazır olmak gerektiğine dikkati çeken Karslı, eğitimlerle deprem gibi afetler konusunda bilinçli toplum yetiştirmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.