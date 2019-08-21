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Bu gelinlikler bedava - Askıda Gelinlik
Bu gelinlikler bedava - Askıda Gelinlik. Bursa’da bir esnaf, aldığı onlarca gelinliği ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtıyor. Askıda gelinlik uygulaması vatandaşlardan da ilgi gördü.
Genel 21.08.2019, 09:50 21.08.2019, 10:03
Bu gelinlikler bedava - Askıda Gelinlik
Bursa’da bir esnaf, aldığı onlarca gelinliği ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtıyor. Askıda gelinlik uygulaması vatandaşlardan da ilgi gördü.
Elinde 40 tane gelinlik olduğunu, bunları ihtiyaç sahiplerine ücretsiz vermek istediğini ifade eden Selçuk Gündüz, "Bu gelinlikler elime geçti, hepsi yeni, hiç kullanılmamış. Bu gelinlikleri iş yeriminin önüne asarak ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtıyorum. İhtiyacı olan gelip beğenip istediğini alabilir. Ekonominin kötü gittiği şu günlerde evlenecek çiftlere böyle yardım etmek istedik" dedi.Askıda gelinlik uygulaması ilk günden ilgi görürken, ihtiyaç sahibi gelin adayları Selçuk Gündüz’e hayır dua ettiler.
(Burak Türker/İHA)
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