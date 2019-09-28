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Bu ilde kadınlar erkeklerden uzun yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce verilerine göre Düzce’de yaşam süresi erkeklerde 74,5, kadınlarda ise 80,7 yıl olduğu belirlendi.

Genel 28.09.2019, 11:43 28.09.2019, 11:59
Bu ilde kadınlar erkeklerden uzun yaşıyor
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Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce verilerine göre Düzce’de yaşam süresi erkeklerde 74,5, kadınlarda ise 80,7 yıl olduğu belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Düzce’de kadınlar erkeklerden uzun yaşadığı ortaya çıktı. Verilere öre Düzce’de doğuşta beklenen yaşam süresi 77,5 yıl oldu. Düzce’de yaşam süresi erkeklerde 74,5, kadınlarda ise 80,7 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 6,2 yıl olduğu bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#erkek #kadın #Türkiye İstatistik Kurumu
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