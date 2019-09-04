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Bu inekler sahibiyle oyun oynuyor

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Cihanbey köyünde sahibiyle oyun oynayan inekler renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Genel 04.09.2019, 12:01 04.09.2019, 13:19
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Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Cihanbey köyünde sahibiyle oyun oynayan inekler renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Cembek Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Kurt’un hayvanları ile arasındaki bağ görenleri şaşırtıyor. Her gün hayvanlarını otlatmaya götüren Kurt, hayvanları ile bol bol vakit geçirerek oyun oynuyor. Kurt’un başını okşadığı inekler sahibi zıplayınca onun taklidini yaparak oyununa karşılık veriyor. Bazı hayvanların ise kıskanarak oyuna dahil olmak istemeleri renkli görüntüler ortaya çıkarıyor.

Hayvanlarla diyaloğunun otlatmaya götürdüğü zaman başladığını belirten Mehmet Kurt, “Baktım bir tanesi bana sürtünmeye başladı. Kafasını sallayınca oynamak istediğini anladım. Başını okşayınca tekrar kafasını sallayınca bende onunla oynamaya başladım. Bu sefer arkadaki inekler oynamaya başladı. Her sabah aynı şekilde oynayıp zıplamak istiyor. Kendini sevdirmek istiyor. Hayvanları gerçekten sevelim, sevmesini bilelim. İnsanlar gibi onların da sevgiye ihtiyacı var” diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#karabük #inek
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