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Bu kafenin tüm çalışanları down sendromlu bireyler
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 15 Temmuz Şehitler Parkında bulunan Aktif Yaşam Merkezi içinde down sendromlu bireylerin çalıştığı +1 kafenin açılışını yaptı.
Genel 29.09.2019, 16:20
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 15 Temmuz Şehitler Parkında bulunan Aktif Yaşam Merkezi içinde down sendromlu bireylerin çalıştığı +1 kafenin açılışını yaptı.
Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler vatandaşlarla sohbet ettikten sonra kafeden ayrıldı. Kafede çalışanların tamamının down sendromlu bireylerden oluştuğu belirtildi.(Rıdvan Kılıç/İHA)
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