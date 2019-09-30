Son Dakika
MGK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
İTÜ’lü gencin katillerine istenen ceza belli oldu
Başkent’te halk otobüsü yolcu dolu durağa girdi: 3 ölü
Ankara'da halk otobüsü durağa girdi: 3 ölü
Öğrencilerin geçici eğitim göreceği yerler belli oldu
Baran, "Program Türkiye'yi yeni hedeflere taşıyacak"

Bu pideyi yemek için kilometrelerce yol geliyorlar

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde yapılan ‘Kürtün Pidesi’ inceliği ve lezzetiyle insanların kilometrelerce uzaktan gelmesine neden oluyor.

Genel 30.09.2019, 16:42
Bu pideyi yemek için kilometrelerce yol geliyorlar
banner63

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde yapılan ‘Kürtün Pidesi’ inceliği ve lezzetiyle insanların kilometrelerce uzaktan gelmesine neden oluyor.

Dünyaca ünlü Karadeniz pidelerine benzeyen fakat ince açılması, köy tereyağı kullanılması ve içinde kullanılan malzemelerin doğallığıyla ayrı bir lezzeti bulunan Kürtün Pidesi yiyenlerin beğenisini kazanıyor.

İlçe merkezinde 50 yıldan fazladır pidecilik yapan Yılmaz ailesinin fertlerinden Yakup Yılmaz, babasından sonra 25 yıldır pidecilik yaptığını kıymalı, kaşarlı, karışık, kuşbaşılı, kır pidesi, lahmacun çeşitlerini yemek için Gümüşhane merkez, Torul, Şiran, Giresun Eynesil, Görele, Doğankent, Tirebolu ve Erzincan gibi yerlerden gelen müşterileri olduğunu söyledi.

Yaptığı pideyi “Kürtün Pidesi” olarak adlandıran Yılmaz, ince açılmış hamuruyla diğer pidelerden ayrılan pideyi şu sözlerle anlattı: “Bu meslek ata, baba mesleğimiz. 50 yıldır Kürtün’de pidecilik yapıyoruz. Pidemizin özelliği hamurunun ince açılmış olması ve içinde kullandığımız malzemelerin doğal olması. Köy tereyağı, köy peyniri ve Kürtün’de yetişen hayvanların etini kullanıyoruz.”

Pide çeşitlerini yiyenlerin çok memnun kaldığını ifade eden Yılmaz, “Ben babamdan sonra 25 yıldan beri burada bu işi yapıyorum. Yazın daha iyi iş yapıyoruz. Kış mevsiminde düşüyor işlerimiz. Yiyenler çok memnun kalıyor ve teşekkür ediyorlar. Özellikle pidenin inceliğinden ve tereyağından gelen lezzetini beğeniyorlar” dedi.

Karadeniz sahilinde yapılan pidelerin Kürtün Pidesinden farkı olduğunu dile getiren Yılmaz, “Onlar bizden farklı yapıyorlar. Şekil olarak hemen hemen aynı da biz daha ince ve değişik yapıyoruz. Bizim pidemiz daha kaliteli. Bu konuda iddialıyım” diye konuştu.

Eski milli sporcu ve beden eğitimi öğretmeni Kayahan Aksoy ise “Doğankent’ten buraya özellikle pide yemeye geldim. Pidesi çok lezzetli. Haftada bir sürekli ziyaretçileri oluyorum artık. Diğer pidelerden farkı inceliği ve tereyağı kalitesi nedeniyle verdiği tat çok farklı. Bu pide yiyeni kendisine bağlıyor” ifadelerini kullandı.

(İHA)
Yorumlar (0)
27°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 30 Eylül 2019
İmsak 05:14
Güneş 06:37
Öğle 12:44
İkindi 16:02
Akşam 18:40
Yatsı 19:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 5 10
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 5 5
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Balıkesirspor 6 10
6. Keçiörengücü 6 10
7. Osmanlıspor 6 10
8. Adana Demirspor 5 9
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. West Ham 7 12
5. Tottenham 7 11
6. Chelsea 7 11
7. Bournemouth 7 11
8. Arsenal 6 11
9. Crystal Palace 7 11
10. Burnley 7 9
11. M. United 6 8
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@