"Bu yıl yurt içinde 315 bin kaçak göçmen yakaladık"

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl sadece yurt içinde 315 bin kaçak göçmen yakalandığını bildirdi.

Bakan Soylu, MÜSİAD Ankara tarafından bir otelde düzenlenen ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın da katıldığı 2. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde konuştu.

Dünyayı daha güvenli bir yere için gereken iradenin parçalarını bir araya getirmeyle ilgili sorun olduğuna işaret eden Soylu, uluslararası toplantılarda terör, uyuşturucu ve göçle mücadelede küresel iş birliğine yaptıkları vurguların salon dışında karşılığını bulamadığını söyledi.

Soylu, her ülkenin kendi güvenlik gündemi olduğunu ve bir başka ülkenin güvenlik sorunundan avantaj elde etmeye çalıştığını belirterek, göçmenler kapısına dayanmadan Avrupa'nın düzensiz göçle mücadeleyi anlamadığını vurguladı.

- "Bu yılı 400 bin ile kapatacağız"

Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu yıl itibarıyla şu anda sadece yurt içinde 315 bin kaçak göçmen yakaladık. Geçen yılın toplam sayısı 268 bindi. Bizim bu yıl ne kadar olur diye tasarladığımız en fazla 301 bin civarındaydı ama 400 bin ile kapatacağız. Avrupa'ya 3-4 yıldan beri Afganistan ve Afrika hattından gelen kaçak göçmenleri anlatmaya çalışıyoruz. Maalesef anlamıyorlar. Yunanistan dahil karşıya geçen göçmenlerin yüzde 45,5'u Afgan."

Dünyaya mesafelerin otomatik bir koruma sağlamayacağını anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Soylu, "Orta Doğu güvenli değilse Paris de güvenli değildir, Berlin de güvenli değildir, dünyanın başka bir köşesi de kesinlikle güvenli değildir." dedi.

Soylu, Türkiye'nin güvenliğini sağlama konusunda değişen tehdit parametrelerine rağmen çok farklı bir strateji ve eylem bütünlüğü içerisinde olduğuna dikkati çekerek, burada önemli olanın Türkiye'nin güvenlik adımlarını atarken paydaş sayısını artırması ve dışa bağımlılığını azaltması olduğunu vurguladı.

- "Siber dairemiz saniyede 100 milyon fotoğrafı tarıyor"

15 Temmuz darbe girişimi sürecinde içi boşaltılan Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının bugün saniyede 100 milyon fotoğrafı tarayabilme kapasitesine sahip olduğunu aktaran Soylu, bu sayıya ancak dünyanın önde gelen istihbarat teşkilatlarında ulaşılabildiğini bildirdi.

Soylu, Adana'da özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik saldırıyı gerçekleştiren iki MLKP'li teröristin Eskişehir'de etkisiz hale getirilmesinin tam bir istihbarat başarısı olduğunun altını çizdi.

Güvenlik alanında yazılım ve analiz kabiliyeti geliştirildiği takdirde Türkiye ile başa çıkabilecek kimsenin olmadığını söyleyen Soylu, tehditlere göre istenilen özelliklerde ürünleri Türk firmalarından temin ettiklerini belirtti.

- Trafik kazalarında olay yerinde ölümler yüzde 30 azaldı

Trafikte yaya önceliği için bugün yaya geçitlerinde 200 bin kolluk görevlisiyle kendisinin de nöbet tutacağını anımsatan Soylu, "Yılbaşından bugüne kadar 9 ayda trafik kazalarında olay yerinde ölümler yüzde 30 azaldı. Geçen ay da yüzde 30'du, bu ay da yüzde 30. Yani bir seviyeyi koruyarak götürmeye çalışıyoruz. Ölümlü trafik kazaları ise yüzde 28,5 azaldı." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Soylu, Milli Savunma Hulusi Akar ve diğer davetliler zirve kapsamında kurulan stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.







