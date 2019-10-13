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Budapeşte'de PKK yandaşlarının eylemine Türk vatandaşlarından engel

- Terör örgütü PKK/PYD yandaşlarının Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği önünde gerçekleştirmek istedikleri eylemi Türk vatandaşları önledi

Genel 12.10.2019, 17:19 12.10.2019, 17:42
Budapeşte'de PKK yandaşlarının eylemine Türk vatandaşlarından engel

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'daki Türk vatandaşları, terör örgütü PKK/PYD yandaşlarının Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği önünde gerçekleştirmek istedikleri eylemi engelledi.

Macaristan'da yaşayan Türkler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek isteyen PKK/PYD yandaşlarının başkent Budapeşte'deki büyükelçilik binasının önünde düzenlemek istedikleri eyleme mani oldu.

PKK/PYD yandaşlarının eylemini protesto eden çok sayıda vatandaş, Türk bayraklarının yanı sıra Azerbaycan ve Macaristan bayrakları taşıdı.

Terör örgütü yandaşları, büyükelçilik yakınlarındaki başka bir alanda eylem yapmak zorunda kaldı.

#PKKPYD #Macaristan #eylem #engel
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