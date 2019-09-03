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Bulduğu cismin patlaması sonucu ağır yaralandı
MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çocuk, bulduğu cismin patlaması sonucu ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, ilçenin Suriye sınırına yakın Akdoğan Mahallesi'nde hayvanlarını otlatmaya giden Ali Sarıdağ (15), yerde...
Genel 03.09.2019, 19:29
MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çocuk, bulduğu cismin patlaması sonucu ağır yaralandı.
Cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralanan Sarıdağ, 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradan Gaziantep'e sevk edilen çocuğun, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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