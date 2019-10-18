Bülent Uygun'dan "asker selamı"na destek
Fenerbahçe forması giydiği 1993-1994 sezonunda Galatasaray'a karşı oynadığı maçta attığı golün ardından terörle mücadele eden askerlere moral amaçlı "asker selamı" veren ve bu hareketini kaydettiği her golden sonra tekrarlayan Bülent Uygun, Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan Mehmetçik'in spor dünyası tarafından desteklenmesinden gurur duyduğunu dile getirdi.
SAKARYA (AA) - ÖMER FARUK CEBECİ - Fenerbahçe forması giydiği 1993-1994 sezonunda Galatasaray'a karşı oynadığı maçta attığı golün ardından terörle mücadele eden askerlere moral amaçlı "asker selamı" veren ve bu hareketini kaydettiği her golden sonra tekrarlayan Bülent Uygun, Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan Mehmetçik'in spor dünyası tarafından desteklenmesinden gurur duyduğunu dile getirdi.
Futbol kariyerini sonlandırmasının ardından yurt içinde ve yurt dışında çeşitli takımlarda teknik direktörlük görevi üstlenen Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütlerine karşı dünyada hiçbir ülkenin yapmadığını Türkiye Cumhuriyeti'nin kahraman askerlerle destan yazarak gerçekleştirdiğini söyledi.
Uygun, Türk Silahlı Kuvvetlerince, ülkenin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediğini kaydetti.
Fenerbahçe'ye transfer olduğu 1993-1994 sezonunda Galatasaray ile oynayacakları maç günü şehit cenazesi olduğunu dile getiren Uygun, kulüp başkanı Güven Sazak'ın kendisine "Bu maçta gol atınca gel bana selam ver." dediğini anlattı.
O gün şehit çocuğunun babasının cenaze töreninde verdiği "asker selamı"ndan etkilediğini dile getiren Uygun, şöyle devam etti:
- "Asker selamı dünyadaki en güzel selamlardan"
UEFA'nın, A Milli Futbol Takımı oyuncularının "asker selamı"na soruşturma başlatmasına da değinen Bülent Uygun, Fransız Antoine Griezmann dahil birçok yabancı oyuncunun buna benzer selamlar verdiğini hatırlattı.
Siyahi oyunculara yönelik ırkçı saldırıların da yaşandığına işaret eden Uygun, şöyle devam etti:
"Bunun dışındaki diğer olaylarda herhangi bir yaptırım uygulamayı ya da kınama yapmayı düşünmeyen UEFA, kalkıp da ülkenin ve dünyanın huzurunu sağlayacak olan kahraman askerlerimize destek vermiş olan insanlara soruşturma açacak... Gülüp geçilecek bir olay. Bir şeyin çıkacağına da inanmıyorum. Zaten bizim için yok hükmünde bir karar olur. Bu selam, Türk milletinin dünyadaki barışı, huzuru sağlamayı düşünen kahramanlarının simgesi. O yüzden ona olan sevgiyi göstermek, bir selam vermek insanları rahatsız ediyor."
Asker selamının, dünyadaki en güzel selamlardan olduğunu dile getiren Uygun, "Bu bizde bir sevgidir, dostluğumuzu insanlara göstermektir. Türkler olarak dünyada herkesi kucakladık. Yeter ki hain olmasın, terör devletlerini desteklemesin. Misafirperverliği seven, düşmanımız hain olmadığı sürece onlara hep iyilik yapan bir ülkeyiz ve milletiz. İslam'ın da savunucusuyuz. Allah Türk milletine zeval vermesin." ifadelerini kullandı.
Uygun, konuşmasının ardından Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek amacıyla asker selamı verdi.
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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