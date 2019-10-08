Bulgaristan'da "Romanların çocuklarının ailelerinden alınacağı" iddiası
- Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov: - "Çocuklarınızla ilgili hiçbir alıkoyma, strateji, plan veya karar yoktur. Gereksiz yere paniğe kapılmayın"
SOFYA (AA) - Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Romanların çocuklarının ailelerinden alınacağı iddialarının doğru olmadığını belirterek, bu çocuklarla ilgili hiçbir alıkoyma, strateji, plan veya kararın söz konusu olmadığını bildirdi.
Borisov, sosyal medyada yayılan "Romanların çocuklarının ellerinden alınacağı" iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.
Bulgaristan'da, 27 Ekim'de yerel seçimlere gidileceğini anımsatan Borisov, "Seçimler yaklaştığında, sosyal medyada rahipler ve siyasilerin komplo teorilerinin yarattığı paranoya devreye giriyor." ifadesini kullandı.
Boyko Borisov, Romanların çocuklarının ellerinden alınacağı iddialarının doğru olmadığını ve bunları ortaya atanların araştırılması için talimat verdiğini vurgulayarak, "Çocuklarınızla ilgili hiçbir alıkoyma, strateji, plan veya karar yoktur. Gereksiz yere paniğe kapılmayın." açıklamasında bulundu.
Bulgaristan Eğitim Bakanı Krasimir Vılçev ise Sliven kentinde bir okula ziyaretinde, "Kimse kimsenin çocuğunu alıkoyamaz. Birileri sebepsiz korkular yaratmaya çalışıyor." dedi.
- Sosyal medyada yayılan iddialar
Geçen hafta sosyal medyada, Çocuk Esirgeme Kurumunun, Romanların okula gönderilmeyen çocuklarını ailelerinden alacağı iddiası yayıldı.
Bu nedenle Romanların yoğun olanak yaşadığı Sliven, Yambol ve Karnobat kentlerinde binlerce Roman çocuk, iki gündür okula gönderilmiyor.
Bulgaristan'da yaklaşık 7 milyon nüfusun yüzde 10'unu Romanlar oluşturuyor. Eğitim düzeyi düşük olan Romanlar, çocuklarını okutmak istemiyor.
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