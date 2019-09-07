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Bulgaristan'da yakalanan terör şüphelisi Türkiye'ye teslim edildi

- Terör propagandası ve çeşitli suçlardan yurt dışına çıkış yasağı olan şüpheli tutuklandı

Genel 07.09.2019, 11:13
Bulgaristan'da yakalanan terör şüphelisi Türkiye'ye teslim edildi
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EDİRNE (AA) - Bulgaristan'da yakalanan ve hakkında terör propagandası ile çeşitli suçlardan yurt dışına çıkış yasağı olan şüpheli, Türkiye'ye teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'den yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan B.G. (40), sınırı geçerken Bulgar güvenlik güçlerince yakalandı.

Bulgar makamlarınca Edirne Emniyet Müdürlüğü Kapıkule Kara Hudut Kapısı Şubesine teslim edilen şüphelinin, terör örgütü PKK propagandası ile çeşitli suçlardan yurt dışına çıkış yasağı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

#bulgaristan #Kapıkule Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü #terör şüphelisi #teslim edildi #tutuklama #türkiye
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