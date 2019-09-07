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Bulgaristan'da yakalanan terör şüphelisi Türkiye'ye teslim edildi
- Terör propagandası ve çeşitli suçlardan yurt dışına çıkış yasağı olan şüpheli tutuklandı
Genel 07.09.2019, 11:13
EDİRNE (AA) - Bulgaristan'da yakalanan ve hakkında terör propagandası ile çeşitli suçlardan yurt dışına çıkış yasağı olan şüpheli, Türkiye'ye teslim edildi.
Bulgar makamlarınca Edirne Emniyet Müdürlüğü Kapıkule Kara Hudut Kapısı Şubesine teslim edilen şüphelinin, terör örgütü PKK propagandası ile çeşitli suçlardan yurt dışına çıkış yasağı olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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