Son Dakika
Borsa ilk yarıda yükseldi - 25 Eylül 2019
Serbest piyasada altın fiyatları - 25 Eylül 2019
Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
“Son 17 yılda 4,3 milyar fidanı toprakla buluşturduk”
"Rehberlik hizmetlerine yönelik beklentilerin karşılanıyor olması çok önemli”
"Cevap vermeye değseydi, verirdim!"
Bunlar denizden çıktı: Yok yok
Mali'de akaryakıt tankeri patladı: 7 ölü, 46 yaralı
Suriye hava sahasında uçuş icra edildi
Medya ve reklam yatırımları 6 ayda 5,4 milyar TL oldu

Bunlar denizden çıktı: Yok yok

Bartın’ın Amasra ilçesinde su altında yapılan temizlik kapsamında denizden çıkarılan eşyalar vatandaşı şaşkına çevirdi.

Genel 25.09.2019, 12:54 25.09.2019, 13:19
Bunlar denizden çıktı: Yok yok

Bartın’ın Amasra ilçesinde su altında yapılan temizlik kapsamında denizden çıkarılan eşyalar vatandaşı şaşkına çevirdi.

Bartın Amasra İlçesin’de Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Batı Karadeniz Sualtı Denizcilik Merkezi tarafından su altı temizliği yapıldı. Etkinliğe Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü Derneği ve Eren Enerji Liman Müdürü Serkan Yardımcı katıldı. Dalgıçların su altından çıkardıkları masa, sandalye, yangın söndürme tüpleri vatandaşları şaşkına çevirdi. Öte yandan etkinlik sonunda denizden toplanan eşyalar plajda sergilendi. Sporun hayatımızdaki önemi ve çevre bilincine yönelik yapılan etkinlik vatandaşlar tarafından takdir topladı.

Batı Karadeniz Su altı Denizcilik Merkezi Sorumlusu Alper Demirer, suyun altından onlarca plastik atık ve eşya çıkardıklarını söyleyerek, ’’Geçtiğimiz günlerde Amasra’da su altı temizliği yaptık. Buradaki amacımız sporun hayatımızdaki önemi ve çevremizi bilinçlendirmek için böyle bir etkinlik yaptık. Suyun altından çeşitli eşyalar çıkardık. Örnek verirsek, masa, sandalye, yangın söndürme tüpü ve onlarca plastik atık çıkardık. Vatandaşlarımız da bu duruma tepki göstererek halkımızın biraz daha bu duruma duyarlı olmalarını istedi. Suyun altında en çok plastik atıklarla karşılaştık. Onlarca plastik atık suyun altındaydı. Ayrıca balıkçıların bıraktıkları hayalet ağlarda su altındaydı. Bunlarda balıkları öldürüyor ve suyun altındaki yaşamı olumsuz etkiliyor. Etkinliğimiz yıl içerisinde bir kaç sefer daha devam edecek’’ dedi.

(Emre Can Bayram - Barış Doğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#amasra #bartın
Yorumlar (0)
18°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 25 Eylül 2019
İmsak 05:09
Güneş 06:32
Öğle 12:45
İkindi 16:08
Akşam 18:48
Yatsı 20:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Granada 6 11
2. Athletic Bilbao 5 11
3. Real Madrid 5 11
4. Barcelona 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Sevilla 5 10
7. Atletico Madrid 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Osasuna 5 7
11. Levante 6 7
12. Getafe 5 6
13. Real Valladolid 6 6
14. Valencia 5 5
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@