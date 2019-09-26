Son Dakika
Bolu'da DEAŞ sanıkları hakim karşısında
İsrail polisi Mescid-i Aksa’nın kapılarını açtı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Tüm bakanlarımız da ve bakanlıklarımızın teşkilatları da teyakkuz halindeler.“
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Şu ana kadarki bize gelen bilgilerde ciddi bir yaralanma söz konusu değil.“
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Ciddi bir hasarımız yok hamdolsun, can kaybımız yok“
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(İstanbul'daki deprem) 8 yaralanma olayı söz konusu.“

"Bununla ilgili kim ne söylüyorsa, altı boştur"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yeni deprem olacağı söylentilerine yanıt vererek, "Bununla ilgili her kim ne söylüyorsa bunun altı boştur. Deprem her an da olabilir, hiçbir zaman da olmayabilir. Dünyada böyle bir teknoloji, net bilecek kimse yok" dedi.

Genel 26.09.2019, 18:08 26.09.2019, 18:14
"Bununla ilgili kim ne söylüyorsa, altı boştur"
banner63

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yeni deprem olacağı söylentilerine yanıt vererek, "Bununla ilgili her kim ne söylüyorsa bunun altı boştur. Deprem her an da olabilir, hiçbir zaman da olmayabilir. Dünyada böyle bir teknoloji, net bilecek kimse yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Avcılar’da depremde hasar gören camide incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaşanan depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Deprem nedeniyle ciddi bir hasar ve can kaybının bulunmadığını söyleyen Oktay, "Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız sivil toplum örgütlerimiz, İlçe Belediyelerimiz tamamı teyakkuz halinde. Şu anda AFAD Başkanlığı’nda hepsi görevinin başında. Her aktivite an be an takip ediliyor. Bugün ve yarın yakinen takip ediyor olacağız. Türkiye ve İstanbul deprem bölgesi bunu hepimiz biliyoruz. Tabii ki hazırlıklı olmak her zaman için önemli. Depremin en büyük hazırlık panik olmamak. Olabildiğince sakin olacaksınız. Depremi gece gündüz de yaşayabilirsiniz. Önceden ne yapabileceğinizi biliyor olarak hazırlık yapmanız gerekiyor. Nasıl duracaksınız, nerede duracaksınız bunu zaten AFAD her türlü eğitimi de veriyor. Evlerimizde bu tür hazırlıklarımızın olması faydalı. Yapacağımız hazırlıklar çok basit ve önemli. Hemen doğalgazın vanasını kapatmak, elektriklerinizi kapatmak bunlardan birisi. Çok basit tedbirler büyük fayda sağlar. Burada panik gerektirecek bir şey söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Risk taşıyan binalara girilmemesi gerektiğini söyleyen Oktay, "5.8 deprem herkes kendi binasını görebilecek durumda. Bir risk görüyorsa o binalarda kalmalarını arzu etmeyiz. AFAD ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yakinen takip ediyor. Tüm asar tespit ekiplerimiz teknik yardımı anında sağlıyor. Bizim buradan ’girin’ ya da ’girmeyin’ dememiz doğru olmaz" diye konuştu.

Yaralı sayısı hakkında da bilgi veren Oktay, "En son bilgilere göre 6 yaralımız var. Genelde bir yere çarpma, bir şey düşmek kaynaklı yaralanmalar. Taburcu edilmiş durumda hepsi" dedi.

İstanbul’da toplamda 3 binada hasar oluştuğunu söyleyen Oktay, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Yeni bir deprem olacağın söylentilerine de yanıt veren Oktay, "Bununla ilgili her kim ne söylüyorsa bunun altı boştur. Deprem her an da olabilir, hiçbir zaman da olmayabilir. ’6 saat sonra şu deprem olacak, 6 gün sonra bu olacak’. Dünyada böyle bir teknoloji, net bilecek kimse yok. Keşke böyle olsa da biz de rahatlasak. Bu sadece ihtimaller boyutunda senaryo üretmenin ötesinde değildir. ’Hayır olmayacak’ deme lüksümüz de yok, ’olacak’ diye de kimse söyleyemez" şeklinde konuştu.

Deprem konusunda bireysel hazırlıkların büyük önem taşığına dikkat çeken Oktay, "Her birimiz kendi üzerine düşeni yapıca deprem öldürmez. Dünyanın hiçbir yerinde deprem öldürmez, hazırlıksız yan etkileri insanlara zara verir" şeklinde konuştu.

(Erdal Can İçelli - Murat Delice/İHA)

Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 26 Eylül 2019
İmsak 05:10
Güneş 06:33
Öğle 12:45
İkindi 16:07
Akşam 18:46
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Atletico Madrid 6 13
3. Athletic Bilbao 6 12
4. Granada 6 11
5. Barcelona 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Sevilla 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 6 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@