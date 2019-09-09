Burdur'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

BURDUR (AA) - Burdur'un Gölhisar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Taner Akyol (22) idaresindeki 15 HN 708 plakalı otomobil, ilçe girişinde Mustafa Özyalçın (48) yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Halit (19) ve Kemal Demir (17) ile Yasin Akyol (15) yaralanırken, motosiklet sürücüsü Özyalçın olay yerinde hayatını kaybetti.

Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.