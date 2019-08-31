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Burdur'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı
BURDUR (AA) - Burdur'da üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.Burdur-Yeşilova kara yolu Düğer köyü yakınında, Mehmet Macit idaresindeki 15 AZ 628 plakalı otomobil, Mevlit Konuk yönetimindeki...
Genel 31.08.2019, 17:37
BURDUR (AA) - Burdur'da üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Burdur-Yeşilova kara yolu Düğer köyü yakınında, Mehmet Macit idaresindeki 15 AZ 628 plakalı otomobil, Mevlit Konuk yönetimindeki 15 LD 547 plakalı otomobil ve Şerif Dadak kontrolündeki 01 ADD 75 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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