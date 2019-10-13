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Burkina Faso'da camiye saldırı: 10 ölü

- Silahlı kişiler, Oudalan kentinin Markoye köyüne saldırarak camideki 10 kişiyi öldürdü - 23 Eylül-8 Ekim arasında bölgedeki yardıma muhtaç insanların sayısında yüzde 26 artış oldu - Saldırılar nedeniyle 486 bin 360 kişi ülkenin farklı bölgelerine göç etmek zorunda kaldı

Genel 12.10.2019, 15:14
Burkina Faso'da camiye saldırı: 10 ölü

DAKAR (AA) - Son zamanlarda saldırıların yoğunlaştığı Burkina Faso'da, silahlı kişilerin Sahel bölgesindeki köy camisine düzenledikleri silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Burkina merkezli İnfowakat.net sitesinin haberine göre, dün akşam bir silahlı grup Oudalan kentinin Markoye köyündeki camiye saldırı düzenledi.

Güvenlik kaynakları saldırıda ilk belirlemelere göre, camideki 10 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

- Saldırılar artıyor

Ülkede son zamanlarda terör saldırıları giderek artıyor. Geçen hafta aynı bölgede kimliği belirsiz silahlı kişilerin Soum kentinin Madoudji köyünde altın madeninde çalışan işçilere düzenledikleri saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Eylül'ün ilk haftasından bu yana düzenlenen silahlı saldırılarda da aralarında askerlerin bulunduğu 60'tan fazla kişi yaşamını yitirdi.

Saldırılar nedeniyle 23 Eylül-8 Ekim arasında bölgedeki yardıma muhtaç insanların sayısında yüzde 26 artış meydana geldi. Ayrıca 486 bin 360 kişi saldırılar nedeniyle ülkenin farklı bölgelerine göç etti.

- 7 bölgede OHAL sürüyor

Burkina Faso'da terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırılarda, son 4 yılda 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Daha önce ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan saldırılar, zamanla Togo ve Benin sınırının bulunduğu doğu bölgelerine kaydı. Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

OHAL kararı, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

#Markoye #köy #cami #Burkina Faso #saldırı
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