Burkina Faso'da sivillere saldırı: 8 ölü
DAKAR (AA) - Burkina Faso'nun kuzeyinde sivillere yönelik silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Güvenlik kaynaklarına göre, kimliği belirsiz 20 kişilik motosikletli bir grup, Kadiogo kentinin Komsilga köyüne silahlı...
DAKAR (AA) - Burkina Faso'nun kuzeyinde sivillere yönelik silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Güvenlik kaynaklarına göre, kimliği belirsiz 20 kişilik motosikletli bir grup, Kadiogo kentinin Komsilga köyüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 sivil yaşamını yitirdi, bir kişi de kaçırıldı.
Güvenlik güçleri olayın ardından bölgede operasyon başlattı.
- 7 bölgede OHAL sürüyor
Burkina Faso'da terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırılarda, son 4 yılda 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Daha önce ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan saldırılar, zamanla Togo ve Benin sınırının bulunduğu doğu bölgelerine kaydı. Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde, 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal ilan edilmişti.
Olağanüstü hal kararı, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.
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