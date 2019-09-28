Son Dakika
Biruni Kimdir? Ne Yapmıştır? Biruni'nin Hayatı ve Eserleri
Halkbank'tan Üreticiyi El Üstünde Tutan Kredi
Pisagor Kimdir? Pisagor Hayatı ve Teoremi Nedir?
Günün özeti - 28-09-2019
Erol Mütercimler Kimdir? Erol Mütercimler Hayatı Biografisi
Ömer Hayyam Kimdir? Ömer Hayyam Hayatı ve Eserleri

Burkina Faso'da sivillere saldırı: 8 ölü

DAKAR (AA) - Burkina Faso'nun kuzeyinde sivillere yönelik silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Güvenlik kaynaklarına göre, kimliği belirsiz 20 kişilik motosikletli bir grup, Kadiogo kentinin Komsilga köyüne silahlı...

Genel 28.09.2019, 20:17
Burkina Faso'da sivillere saldırı: 8 ölü
banner63

DAKAR (AA) - Burkina Faso'nun kuzeyinde sivillere yönelik silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarına göre, kimliği belirsiz 20 kişilik motosikletli bir grup, Kadiogo kentinin Komsilga köyüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 sivil yaşamını yitirdi, bir kişi de kaçırıldı.

Güvenlik güçleri olayın ardından bölgede operasyon başlattı.

Öte yandan geçen hafta yine ülkenin kuzeyindeki Bourzanga ve Bool Kiba köylerine kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırıda 9 sivil öldürülmüş, çok sayıda kişi de kaçırılmıştı.

- 7 bölgede OHAL sürüyor

Burkina Faso'da terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırılarda, son 4 yılda 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Daha önce ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan saldırılar, zamanla Togo ve Benin sınırının bulunduğu doğu bölgelerine kaydı. Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde, 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal ilan edilmişti.

Olağanüstü hal kararı, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.




#Burkina Fası #saldırı #sivil
Yorumlar (0)
20°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 28 Eylül 2019
İmsak 05:12
Güneş 06:35
Öğle 12:44
İkindi 16:04
Akşam 18:43
Yatsı 20:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 6 9
5. Başakşehir 6 8
6. Denizlispor 6 8
7. Galatasaray 5 8
8. Çaykur Rizespor 6 8
9. Malatyaspor 5 7
10. Kasımpaşa 6 7
11. Trabzonspor 5 6
12. Konyaspor 5 6
13. Beşiktaş 5 5
14. Göztepe 5 5
15. Antalyaspor 5 5
16. Ankaragücü 5 5
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 11
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Keçiörengücü 6 10
4. Adana Demirspor 5 9
5. Fatih Karagümrük 5 9
6. İstanbulspor 6 9
7. Bursaspor 5 9
8. Hatayspor 5 8
9. Altay 5 8
10. Balıkesirspor 5 7
11. Erzurum BB 5 7
12. Osmanlıspor 5 7
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 6 13
3. West Ham 7 12
4. Tottenham 7 11
5. Leicester City 6 11
6. Chelsea 7 11
7. Bournemouth 7 11
8. Arsenal 6 11
9. Crystal Palace 7 11
10. Burnley 7 9
11. M. United 6 8
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 6 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 6 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Barcelona 7 13
3. Real Sociedad 6 13
4. Atletico Madrid 6 13
5. Athletic Bilbao 7 12
6. Villarreal 7 11
7. Granada 6 11
8. Sevilla 6 10
9. Valencia 7 9
10. Real Betis 7 8
11. Getafe 7 7
12. Levante 6 7
13. Osasuna 6 7
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@