Burkina Fasolu gençlerden Türkiye'ye zafer duası

DAKAR/VAGADUGU (AA) - Afrika ülkesi Burkina Faso'da gençler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe dualar edip, Fetih Suresi okudu.

Başkent Vagadugu'daki İstanbul Camisi'nde ikindi namazını kılan gençler, ardından Türkiye'nin teröristlere karşı zafer elde etmesi için Fetih Suresi'ni okuyup, dua etti.

Gençleri Barış Pınarı Harekatı hakkında yerel dilde bilgilendiren cami imamı Nuh Sawadogo, ardından ellerini semaya açtı.

Türkiye'nin ve son zamanlarda terör saldırılarının arttığı Burkina Faso'nun muhafazası için dua eden İmam Sawadogo'nun duasına, gençler de hep bir ağızdan eşlik etti.

- Türkiye mezunlarından Türkiye ve Mehmetçiğe zafer duası

Türkiye'deki okullardan mezun olan Burkina Fasolu gençler de Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe dualar ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını gönderdi.

Türkiye mezunu Muhammed Tidiga, harekata ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyanın her yerinde maddi ve manevi açıdan mazlumların yanında yer aldığını söyledi.

"Ancak Türkiye'nin stratejisi ve azmi bu dünyaya barışı getirebilir. Buna inanıyoruz. Türkiye karşılaştığı zorluklara rağmen yardım elini uzattığı coğrafyalardan çekmiyor. Emin olun herkes, özellikle Afrika halkı yanınızda." diyen Tidiga, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müteşekkir olduklarını dile getirdi.

- "Bizler hep birlikte tek yürek olup dualarımızla yanınızdayız"

Ülkesinde eğitim koçluğu yapan Türkiye mezunu Süleyman Sawadogo da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe seslenerek, Türkiye'nin başta Afrikalı ve diğer mazlumlara yaptığı yardımlardan dolayı teşekkürlerini iletti.

"Bugünlerde Türkiye şunu bilsin, bizler hep birlikte tek yürek, tek akıl olup dualarımızla Türkiye ile birlikteyiz. Barış Pınarı Harekatı'nda Allah Türkiye'yi muzaffer kılsın." diye dua eden Sawadogo, Türkiye'nin yanında olduklarını vurguladı.

Gençlerden Abdusselam Sore de ülkesindeki terör saldırılarından dolayı Türkiye'yi çok iyi anladıklarını ifade etti.

Burkina Faso'da terör nedeniyle çok sayıda ölüm olduğunu belirten Sore, "Türkiye'yi ve Suriyelileri anlıyoruz, Türkiye’yi destekliyoruz. Gece gündüz terörle mücadele eden Mehmetçiğe dua ediyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı her zaman Müslüman kardeşlerinin yanında olduğu için destekliyoruz." diye konuştu.

- Yeni Müslüman olan köyden Fetih Suresi

Ülkede faaliyet gösteren Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı gönüllüleri vesilesiyle İslamiyeti seçen 292 kişilik Dena Köyü'nün yeni camisinde, Mehmetçiğin zaferi için Fetih Suresi okundu, dua edildi.

Ayrıca başkentteki Erkam Üniversite Yurdu'nda kalan üniversiteli öğrenciler de Türkiye'nin bölgesinde güçlenmesi ve teröristlere karşı zafer elde etmesi için dualar okundu.