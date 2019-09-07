Bursa'da balıkçıların ağlarına takılan cesedin kimliği belirlendi

BURSA (AA) - Bursa'da balıkçıların ağlarına takılan cesedin, 9 Haziran'da denizde kaybolan Serdar Sincan'a ait olduğu belirlendi.

Trilye Mahallesi ile Mudanya arasındaki bölgede 2 Eylül'de balık tutmak için denize açılan balıkçıların ağına takılan ve Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedin, 9 Haziran'da Gemlik açıklarında arızalanan tekneden suya atlayan Serdar Sincan'a ait olduğu ihtimali üzerinde yoğunlaşıldı.

Cesedin teşhis edilememesinin ardından Sincan'ın aile fertlerinden DNA örnekleri alındı. Adli Tıp Kurumu yetkililerinin çalışması sonucu cesetten alınan örneklerle Sincan'ın yakınlarının örneklerinin uyuştuğu belirlendi.

- Olay

Gemlik ilçesi sınırları içinde kalan Kurşunlu Mahallesi'nden 9 Haziran'da denize açılan 10 kişiden, Yaman Şipka (45) ile Serdar Sincan (43) ve Rus uyruklu eşi Natalie Sincan (43), yüzmek için suya atlamış, arızalanan tekne sürüklenince 3 kişi denizde mahsur kalmıştı.

Arama çalışmaları sırasında Yaman Şipka, Altıntaş mevkisinde denizde sağ bulunmuş, Natalie Sincan'a ait olduğu belirlenen ceset ise Mudanya ilçesinde kıyıya vurmuştu.