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Bursa'da fabrika yangını

BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesindeki kumaş fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Genel 05.09.2019, 14:38 05.09.2019, 15:18
Bursa'da fabrika yangını

BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesindeki kumaş fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Barakfakih Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.

Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

#bursa #fabrika #yangın
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