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Bursa'da organize suç örgütüne yönelik operasyon

BURSA (AA) - Bursa'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Genel 10.09.2019, 11:20 10.09.2019, 11:38
Bursa'da organize suç örgütüne yönelik operasyon
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BURSA (AA) - Bursa'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt faaliyetleri çerçevesinde yağma, silahla yaralama, tehdit, iş yeri kurşunlamak suretiyle mala zarar verme ve tefecilik" suçlarını işledikleri iddia edilen 13 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde önceden belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 12 tabanca ve 4 av tüfeği, bu silahlara ait mermi ve fişekler ile başkaları adına düzenlenmiş çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Operasyonda, aralarında bir gece kulübü işletmecisinin de bulunduğu 13 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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