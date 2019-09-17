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Bursa'da orman yangını

Orhaneli ilçesinde çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor

Genel 17.09.2019, 16:33 17.09.2019, 16:46
Bursa'da orman yangını

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Bursa-Orhaneli kara yolu kenarında kırsal Akçabük Mahallesi yakınında başlayan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince alevlerin kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlatıldı.

Söndürme çalışmalarına helikopterle de destek sağlanıyor.

#bursa #Orhaneli #orman yangini #yangın
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