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Bursa'daki diş hekimine bıçaklı saldırıya tepki

BURSA (AA) - Bursa'da sağlık çalışanı, diş hekiminin hasta tarafından bıçaklı saldırıya uğramasına tepki gösterdi.

Genel 19.09.2019, 16:16 19.09.2019, 17:29
Bursa'daki diş hekimine bıçaklı saldırıya tepki

BURSA (AA) - Bursa'da sağlık çalışanı, diş hekiminin hasta tarafından bıçaksaldırıya uğramasına tepki gösterdi.

Olayın yaşandığı Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi önünde toplanan grup adına hazırlanan basın açıklaması, Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Atilla Stephan Ataç tarafından okundu. Ataç, üzüntü ve öfke içinde olduklarını, sağlıkta şiddetin devam ettiğini söyledi. Sağlıkta şiddetin önemli bir mesleki sorun haline geldiğini vurgulayan Ataç, "Şiddet, sağlık çalışanlarının bir sorunu değil aynı zamanda toplumsal bir boyutu olan sorun haline gelmiştir. Biz bunun olağan bir olay gibi gösterilmesine, çeşitli bahanelerle hafifletilmesine tüm sağlık çalışanları olarak karşı olduğumuzu belirtiyoruz." dedi.

Ataç, sağlıkta yaşanan şiddet olaylarına karşı çözüm önerilerini ilgili kurumlara ilettiklerini sözlerine ekledi.

Bursa Diş Hekimleri Odası Başkanı Emel Eroğlu ve Bursa Tabip Odası Başkanı Güzide Elitez de yaşanan şiddet olayını kınadıklarını dile getirdi.

- Olay

Bursa'da dün Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine gelen M.D. (18), genel diş polikliniğinde diş hekimi Hamdi Gören tarafından muayene edilmişti. Dişinin çekilmesi için Gören tarafından iki kez uyuşturucu iğne yapılan M.D'nin işlemin bir defa daha uygulanmasını istemesi ve hekimin bunu reddetmesi ile taraflar arasında tartışma çıkmıştı. M.D, tartışmanın büyümesi üzerine yanında taşıdığı bıçakla Hamdi Gören'i göğsünün koltuk altı kısmından yaralamıştı.

Gören, olay yeri yakınındaki Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli M.D. ise adli makamlarca tutuklanmıştı.

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