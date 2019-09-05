Son Dakika
“Almanların Korkuları“ raporu
Türk askerinden Kosova’da eğitime destek
Netanyahu’nun Londra ziyareti protesto edildi
Vestel IFA'da akıllı teknolojilerini tanıttı
New York borsası yükselişle açıldı
Muş'ta gıda zehirlenmesi şüphesi
Dünya Boks Şampiyonası'na doğru
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: - Litvanya: 82 - Avustralya: 87
İspanya “anlaşmasız Brexit“ hazırlıklarına başladı
Beko'nun güneş ışığını simule eden buzdolabı IFA'da tanıtıldı

Bursa'daki orman yangını soruşturmasında 3 gözaltı

- Orhaneli ilçesinde 9 ayrı yerde çıkan ve ekiplerce 10 saatte söndürülen yangınla ilgili 3 şüpheli yakalandı

Genel 05.09.2019, 14:56 05.09.2019, 15:55
Bursa'daki orman yangını soruşturmasında 3 gözaltı

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde geçen ay 9 ayrı yerde çıkan orman yangınıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 Ağustos'ta kırsal Çivili Mahallesi'nde meydana gelen yangınla ilgili soruşturma kapsamında, Orhaneli Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 3 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Orhaneli'de 5 Ağustos'ta 9 ayrı yerde çıkan orman yangını, çevre illerden gelen ekiplerin de desteğiyle 10 saatte kontrol altına alınabilmişti. Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, yaklaşık 145 hektar alanın zarar gördüğü yangınla ilgili "sabotaj" bulgularına rastladıklarını açıklamıştı.

#bursa #gözaltı #jandarma #Orhaneli #orman yangini #soruşturma
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@