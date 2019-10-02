Bursa merkezli FETÖ operasyonu
- Adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i adli kontrol şartıyla, biri de savcılık tarafından salıverildi
Genel 02.10.2019, 22:34
BURSA (AA) - Bursa merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 18'i adli kontrol şartıyla, biri de savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Zanlılardan biri ifadesinin ardından savcılıkça salıverildi. Diğer 18 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 24 şüpheliden 6'sı polis 19'u, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Konya, Kütahya ve Malatya'da dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına almıştı.
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