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Bursa merkezli FETÖ operasyonu
- Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı çıkarılan 24 şüpheliden, 6'sı polis 19 zanlı yakalandı - Operasyon, Bursa'nın yanı sıra Çanakkale, Eskişehir, Konya, Kütahya ve Malatya'da gerçekleştirildi
Genel 01.10.2019, 11:53
BURSA (AA) - Bursa merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüte yönelik soruşturma kapsamında 24 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Operasyonda, 6'sı polis 19 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılara ait evlerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.
Polis, diğer 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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