Bursa merkezli FETÖ operasyonu

BURSA (AA) - Bursa merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüte yönelik soruşturma kapsamında 24 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Konya, Kütahya ve Malatya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 6'sı polis 19 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılara ait evlerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

Polis, diğer 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.