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Bursa ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

BURSA (AA) - Bursa ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı.

Genel 03.09.2019, 12:59 03.09.2019, 15:54
Bursa ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonları
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BURSA (AA) - Bursa ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda belirlenen Bursa kent merkezi ve İznik ilçesi ile İstanbul'daki 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yaklaşık 500 polisin katıldığı şafak vakti yapılan operasyonlarda, adreslerde bulunan 23 şüpheli gözaltına alındı.

Özel Harekat polislerinin de yer aldığı, narkotik eğitimli köpeklerin kullanıldığı operasyonlarda 1 kilo 160 gram preslenmiş reçine esrar, 200 gram kubar esrar, 34 gram sentetik uyuşturucu, 6 ecstasy tablet, ruhsatsız iki tabanca ve iki hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 7'si işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 16 şüphelinin ise emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

#bursa #istanbul #uyuşturucu operasyonu
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