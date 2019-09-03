Son Dakika
Adana merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Afganistan'daki bombalı saldırı
Kara yollarında durum
Başkentte tır devrildi: 1 yaralı
İstanbul'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kaliforniya'daki tekne yangınında ölü sayısı 8'e yükseldi
Bursa ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonları
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası süreci başladı
Mali'de bina çöktü: 15 ölü

Bursa ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

- Bursa merkezli operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı

Genel 03.09.2019, 04:51 03.09.2019, 08:07
Bursa ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonları
banner63

BURSA (AA) - Bursa ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda belirlenen Bursa kent merkezi ve İznik ilçesi ile İstanbul'daki 20 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Yaklaşık 500 polisin katıldığı şafak vakti yapılan operasyonlarda, adreslerde bulunan 20 şüpheli gözaltına alındı.

Özel Harekat polisleri ile narkotik köpeklerinin de katıldığı drone destekli operasyonlar sürüyor.

#bursa
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@