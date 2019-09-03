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Bursa ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonları
- Bursa merkezli operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı
Genel 03.09.2019, 04:51 03.09.2019, 08:07
BURSA (AA) - Bursa ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı.
Yaklaşık 500 polisin katıldığı şafak vakti yapılan operasyonlarda, adreslerde bulunan 20 şüpheli gözaltına alındı.
Özel Harekat polisleri ile narkotik köpeklerinin de katıldığı drone destekli operasyonlar sürüyor.