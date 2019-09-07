Son Dakika
"Maarif okulları, Bosna Hersekliler için cazibe eğitim merkezi haline geldi"
Sahte ve kaçak içki operasyonlarıyla 139 kişiye tutuklama
Dünya Motokros Şampiyonası sıralama turları ile başladı
İdlib’de insanlık dramı
TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ATAĞI - Türkiye milli teknoloji hedefini göklere taşıyor
Bulgaristan'da yakalanan terör şüphelisi Türkiye'ye teslim edildi
Dünya Motokros Şampiyonası
Otizmli ikizlerin hedefi milli forma
"Yerel para kullanımı Ukrayna ile ticaretimizi artıracak"
7 ayda 1,1 milyon gayrimenkul satıldı

Bursa'da balıkçıların ağlarına takılan cesedin kimliği belirlendi

- Balıkçıların ağlarına takılan cesedin 9 Haziran'da denizde kaybolan Serdar Sincan'a ait olduğu yapılan DNA testiyle ortaya çıktı

Genel 07.09.2019, 10:31
Bursa'da balıkçıların ağlarına takılan cesedin kimliği belirlendi

BURSA (AA) - Bursa'da balıkçıların ağlarına takılan cesedin, 9 Haziran'da denizde kaybolan Serdar Sincan'a ait olduğu belirlendi.

Trilye Mahallesi ile Mudanya arasındaki bölgede 2 Eylül'de balık tutmak için denize açılan balıkçıların ağına takılan ve Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedin, 9 Haziran'da Gemlik açıklarında arızalanan tekneden suya atlayan Serdar Sincan'a ait olduğu ihtimali üzerinde yoğunlaşıldı.

Cesedin teşhis edilememesinin ardından Sincan'ın aile fertlerinden DNA örnekleri alındı. Adli Tıp Kurumu yetkililerinin çalışması sonucu cesetten alınan örneklerle Sincan'ın yakınlarının örneklerinin uyuştuğu belirlendi.

- Olay

Gemlik ilçesi sınırları içinde kalan Kurşunlu Mahallesi'nden 9 Haziran'da denize açılan 10 kişiden, Yaman Şipka (45) ile Serdar Sincan (43) ve Rus uyruklu eşi Natalie Sincan (43), yüzmek için suya atlamış, arızalanan tekne sürüklenince 3 kişi denizde mahsur kalmıştı.

Arama çalışmaları sırasında Yaman Şipka, Altıntaş mevkisinde denizde sağ bulunmuş, Natalie Sincan'a ait olduğu belirlenen ceset ise Mudanya ilçesinde kıyıya vurmuştu.

#ağa takılan ceset #balıkçı #bursa #Serdan Sincan
Yorumlar (0)
21°
az bulutlu
Namaz Vakti 07 Eylül 2019
İmsak 04:48
Güneş 06:14
Öğle 12:52
İkindi 16:28
Akşam 19:19
Yatsı 20:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@